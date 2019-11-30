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مرأة

بعد إثارتها الجدل.. أبرز إطلالات مي عمر في المهرجانات

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:39 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تداول الكثير من رواد السوشيال ميديا اطلالات مي عمر في مهرجان القاهرة السينمائي والتي اثارت الجدل بإطلالاتها المختلفة ، وكانت مي عمر ليست المرة الاولي في ظهورها بإطلالات مثيرة للجدل .

وكانت أبرز اطلالاتها المثيرة في مهرجان الجونة والتي ارتدت فيه عدة فساتين مختلفة خلال ايام فعاليات المرجان وكان ابرز الفساتين المثيره باللون الموف الفاتح ويتسم التصميم بقماش التول الفخم و بقصته التى كفت عن قوامها الرشيق، وقد حمل التصميم توقيع مصمم الأزياء العالمى زهير مراد.

فيما بلغت تكلفة فستان مى عمر فى حفل افتتاح مهرجان الجونة 19,787 ألف ريال أى ما يعادل 86 ألف جنيه مصرى.

كما ارتدت مي عمر جيب قصير للغاية باللون الاسود، وعليه قميص باللون الابيض ويتداخل معه اللون الاسود.

وقامت برفع شعرها الى الأعلى، على شكل ذيل حصان، و اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، لابراز جمال عينيها بالكحل الاسود، مع وضع اللون البينك كاحمر شفاه.

وظهرت مي عمر أيضا بإطلالة مبهرة للغاية، وذلك خلال حضورها مهرجان القنوات الفضائية، وذلك لما نشرته الصفحة الرسمية للإعلامية إنجي على، وقد برزت مي عمر بإطلالة براقة ومبهرة للغاية.

وارتدت "فستان كت" باللون الأسود، المنقوش من الأسفل، وهو ما أبرز بشكل كبير من إطلالتها، وقد تركت شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريقة مميزة، وجذابة.

وفي سياق متصل تألقت الفنانة مى عمر بإطلالة عصرية وغير تقليدية خلال مشاركتها بفعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة.

وظهرت فى المهرجان ببنطلون أسود غير تقليدي أتسم بحبات الترتر اللامعة، ونسقت معه بلوزة بيضاء أتسمت بصيحة الكتف الواحد.

وأنتعلت مى عمر حذاء ذا كعب عالى وحقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأسود، فيما تزينت بأقراط متوسطة الحجم، وأعتمدت على شعرها المرفوع، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة.

وكانت الفنانة مى عمر قد نشرت صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام خلال حضورها حفل ختام مهرجان الجونه السينمائى .

وظهرت باطلاله جرئية مما عرضها لهجوم حاد ، وقد ارتدت فستانا باللون الأبيض والأسود بأكمام شفافة مكشوف الصدر وقد توسط الفستان حزام باللون الأسود، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير
بعد إثارتها الجدل.. أبرز إطلالات مي عمر في المهرجانات
بعد إثارتها الجدل.. أبرز إطلالات مي عمر في المهرجانات
بعد إثارتها الجدل.. أبرز إطلالات مي عمر في المهرجانات
بعد إثارتها الجدل.. أبرز إطلالات مي عمر في المهرجانات
بعد إثارتها الجدل.. أبرز إطلالات مي عمر في المهرجانات
بعد إثارتها الجدل.. أبرز إطلالات مي عمر في المهرجانات
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