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أحمد موسى يكشف كواليس لقاء الهارب محمد علي بـ مخابرات بريطانيا لخطة 25 يناير 2020

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:57 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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حمزة شعيب
كشف الإعلامي أحمد موسى عن المخطط الذي تعد له تركيا والخائن الإرهابي محمد علي الذي عقد اجتماعات مع جهاز المخابرات البريطاني وجهاز الأمن الداخلي أكثر من مرة الفترة الماضية.

وأضاف "موسى"  خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القيادي الإخواني إبراهيم منير رتَّب لقاء للخائن «الحرامي» محمد على مع أجهزة المخابرات البريطانية.

وتابع "موسى" أن خطة التحرك التي تُعد ضد مصر في 25 يناير 2020، تعتمد على قيام إردوغان بإرباك الأجواء من الناحية الغربية لانشغال مصر بالوضع الخارجي وتغفل عن الأمن الداخلي .

واستطرد "موسى"، أنه عند انشغال مصر بالأوضاع الخارجية لا سيما على الحدود الغربية يتدفق الإرهابيون الذين نقلتهم الطائرات التركية إلى ليبيا ، حيث إن تركيا نقلت 20 ألف إرهابي إلى ليبيا.

وأوضح "موسى" أن المخطط يعتمد على اغتيالات وضرب، لأنهم لا يريدون الاستقرار لمصر ولو للحظة واحدة .

وأكد موسى أن القادم أصعب والدولة تحتاج إلى رجال في كل القطاعات والمؤسسات وأولها الإعلام .

لافتا إلى أن هناك أكثر من 4 أجهزة مخابرات تعمل ضد مصر، موضحا أن القوات المسلحة على درجة عالية من اليقظة ومستعدة لأي شئ.

وأضاف موسى أن أجهزة الأمن الوطني وأجهزة المعلومات الأخرى تضبط يوميا عمليات إرهابية يتم التخطيط لها

وحذر موسى المصريين من التعامل مع الإخوان، لأن الإخواني دائما إرهابي و«عمره ما كان مسالماً».
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