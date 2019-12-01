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منوعات

صورة بريطانية من 94 عاما.. شاهد الفرق بين حي مصر الجديدة زمان والآن

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:52 ص
مصر الجديدة
مصر الجديدة
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عزة عاطف
أبهرت "القاهرة" المدينة القديمة الهادئة الجميع حتى المحتلين على مدى عقود، لتحصل على لقب أجمل مدينة في العالم عام 1925.

فرُقي مبانيها وساكنيها أيضًا كان زاوية تعكس حضارة وتحضر يشهد بهما التاريخ، وقد كان حي مصر الجديدة من أشهر الأحياء في وقتها لاحتوائه على قصر البارون الأثري.

التقطت كاميرات الطائرات الجوية البريطانية صورة لحي مصر الجديدة من السماء عام 1929م، وانتشرت الصورة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم لتكشف عن جمال الحي.

في مقارنة بين الحاضر والماضي.. يبرز قصر البارون وسط الصورة بحديقته الشاسعة، تحيط به المباني المتناسقة من جميع الجهات في شكل منظم تفصل بينهم طرق مرصوفة يخيط ببعضها الأشجار.

لا يظهر الحي مزدحمًا بالمباني كما في الوقت الحالي بل إن هناك صحراء شاسعة تحيط بالمنطقة، وتتناثر فيها المباني المتباعدة، على عكس الازدهار المعماري الآن الذي أكل هذه المساحات الواسعة.
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