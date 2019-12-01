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رياضة

ليفربول يصارع توتنهام على بديل محمد صلاح

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:20 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
دخل نادي ليفربول في صراع مع توتنهام، على التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي عب فريق ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة " ميرور " البريطانية، أن ليفربول ينافس توتنهام على التعاقد مع ديباي، خلال الميلاكاتز الصيفي المقبل من أجل تدعيم خط الهجوم.

وأضافت الصحيفة، أن ديباي سيكون البديل الأمثل لثنائي الريدز محمد صلاح وساديو ماني، حال غيابهما عن إحدى مباريات الفريق.

يذكر أن محمد صلاح غاب عن ليفربول في مباراتين في الدوري الإنجليزي، بسبب معاناته من إصابة في الكاحل.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بفارق 11 نقطة، عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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