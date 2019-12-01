ليفربول يصارع توتنهام على بديل محمد صلاح

دخل نادي ليفربول في صراع مع توتنهام، على التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي عب فريق ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت صحيفة " ميرور " البريطانية، أن ليفربول ينافس توتنهام على التعاقد مع ديباي، خلال الميلاكاتز الصيفي المقبل من أجل تدعيم خط الهجوم.





وأضافت الصحيفة، أن ديباي سيكون البديل الأمثل لثنائي الريدز محمد صلاح وساديو ماني، حال غيابهما عن إحدى مباريات الفريق.





يذكر أن محمد صلاح غاب عن ليفربول في مباراتين في الدوري الإنجليزي، بسبب معاناته من إصابة في الكاحل.



