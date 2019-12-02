مواصلة الحملات التموينية لضبط الأسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية: تم ضبط (1016) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" .. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة قنا (بمحافظة قنا) لحيازته (1,500) طن "لحوم مجمدة" معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها ووجود تغير فى خواصها الطبيعية لبيعها كمصنعات لحوم بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



ضبط مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة زفتى (بمحافظة الغربية) لحيازته (15360) ألف عبوة "عصائر- حلوى جافة" من مرتجعات الأسواق غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "عفن ظاهرى" وإدخالها فى مستلزمات الإنتاج وإعادة تعبئتها لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



كما تم ضبط المدير المسئول عن محطة وقود لتموين السيارات كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس (بمحافظة القاهرة) لتجميعه (45000) لتر "بنزين 92"، (20000) لتر "سولار"، (15000) لتر "بنزين 95" لبيعهم بأزيد من السعر الرسمى فى السوق السوداء مستفيدًا من فارق الأسعار بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة قُدر الكميات بإجمالى مبالغ (615500) جنيه تقريبًا .



فيما تم ضبط المدير المسئول عن إدارة مستودع بوتاجاز بدائرة مركز شرطة أبوتشت (بمحافظة قنا) لتجميعه عدد (170) لتر "أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم والتى تُقدر بإجمالى مبالغ (11050) جنيه تقريبًا للإتجار بها فى السوق السوداء بدون وجه حق لتحقيق أرباح غير مشروعة والإستيلاء على أموال الدعم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.