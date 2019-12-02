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رياضة

الدوري الإسباني.. ميسي يقود برشلونة للفوز على أتليتكو مدريد 1-0

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:21 ص
ليونيل ميسي قائد
ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة
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إسماعيل محمود
حقق فريق برشلونة فوزًا صعبًا على مضيفه نادي أتليتكو مدريد، بهدف نظيف، في قمة الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

سيطر لاعبو الأتليتكو على معظم أحداث الشوط الأول، وكانو قريبين من التسجيل في أول دقائق المباراة، عن طريق فيربو جونيور لاعب البارسا عن طريق الخطأ ، عندما حاول إبعاد عرضية الإنجليزي كيفن تريبير.

وفي الدقيقة 20 كان أتليتكو مدريد قريبًا من التسجيل عن طريق مدافع هيرموسو، عندما مرر البرتغالي جواو فيليكس كرة عرضية رائعة، لتصل لهيرموسو والذي سددها وسط غياب الرقابة الدفاعية من البارسا ، لكن تير شتيجن تصدى للكرة بشكل رائع .

وسنحت فرص البارسا في الدقيقة 26 ، حينما مرر ليونيل ميسي الكرة بالكعب على حدود منطقة الجزاء، لينفرد بيان أوبلاك، لكنه سددها ضعيفة، ليتصدى لها الحارس السلوفيني.

وفي الدقيقة 40 تصدى شتيجن مرة أخرى لكرة موراتا الرأسية ، وطالب لاعبو الأتلتي بالحصول على ضربة جزاء لوجود لمسة يد على راكيتيتش ، وهو ما رفضه حكم المباراة.

وكان جيرارد بيكيه قريبًا من تسجيل هدف التقدم للبارسا من ضربة ركنية ، حيث ارتطمت رأسيته بالعارضة،في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، استمر ضغط أتليتكو مدريد، وكانو قريبين من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 72 عن طريق أنخيل كوريا، لكن تير شتيجن استمر في براعته ، وحرم الأتلتي من التسجيل.

وفي الدقيقة 86، ومن هجمة مرتدة للبارسا ، وصلت الكرة لليونيل ميس والذي سدد كرة رائعة بباطن القدم من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك أوبلاك ، معلنة عن هدف الانتصار للفريق الكاتلوني.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي برشلونة للنقطة 31 في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد نادي أتلتيكو مدريد عند النقطة 25 في المركز السادس.
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