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متحدث البرلمان الليبي: حكومة السراج لم تؤد اليمين الدستورية حتى الآن.. فيديو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:22 ص
فايز السراج
فايز السراج
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حمزة شعيب
أكد عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أن حكومة فايز السراج رئيس الحكومة الليبية، غير شرعية وغير دستورية ولم تؤدِّ اليمين القانونية حتى الآن.

وأضاف بليحق، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن توقيع السراج اتفاقية مع تركيا باطل وعمل مخالف للإعلان الدستوري ولا وجود له على المستوى القانوني، لافتًا إلى رفض الشعب الليبي أي وجود لقوات أجنبية على الأراضي الليبية؛ سواء قوات تركية أو غيرها.

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب الليبي إلى أن السراج يريد باتفاقه مع أنقرة الحصول على أسلحة وطائرات ليمد بها الميليشيات المسلحة؛ لتواجه بها الجيش الوطني الليبي.

يُذكر أن جمهورية مصر أدانت الإعلان عن توقيع أنقرة مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج، على مذكرتَي تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية.

وأكدت مصر -في بيان أصدرته الخارجية الخميس الماضي- أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني؛ إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، وتنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل -وليس رئيس المجلس منفردًا- يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
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