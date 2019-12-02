مصرع 3 عمال إغاثة في تحطم طائرة هليكوبتر جنوب فرنسا

لقي 3 من عمال الطوارئ مصرعهم، وذلك في تحطم طائرة هليكوبتر بالقرب من مرسيليا الفرنسية، أثناء مهمة إنقاذ كانوا يقوموا بها جنوب البلاد.



وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانر وفق وسائل الإعلام إنه تم العثور على الثلاثة متوفين، عقب عمليات الاستطلاع والبحث التي تمت عنهم، في أعقاب فقدان الاتصال بهم.



وأَضاف: "في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا اليوم لتكريم 13 من جنودها الذين لقوا حتفهم أثناء خدمتهم (في مالي) ، فإن بلادنا تخسر ثلاثة أبطال ضحوا بحياتهم لحماية الفرنسيين".



ولقي شخصان مصرعهما يوم الأحد بسبب الفيضانات في الريفيرا الفرنسية، التي ضربتها أمطار غزيرة جديدة بعد أسبوع من الطقس القاسي الذي خلف ستة قتلى.



كما تم إلغاء العديد من الأحداث الثقافية والرياضية بسبب سوء الأحوال الجوية ، بما في ذلك مباراة باريس سان جيرمان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي في موناكو.