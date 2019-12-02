لاعبو الزمالك يطلبون مقابلة مرتضى منصور لإنهاء أزمات القلعة البيضاء

طلب لاعبو الزمالك الكبار عقد جلسة مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، فى الخامسة مساء اليوم من أجل حل أزمة المستحقات المتأخرة للفريق وتداعيات الخسارة مع مازيمبى الكونغولى .



وكشف مصدر بالزمالك أن اللاعبين سيتوجهون إلى النادي فى الخامسة مساء اليوم قبل موعد المران بساعتين تقريبا لعقد جلسة مع مرتضى منصور والتحدث فى جميع الأزمات التى مرت بالفريق وأدت إلى سوء النتائج .



ويعلن مجلس إدارة الزمالك اليوم الموقف النهائى للصربي ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض بشأن البقاء والاستمرار فى مهام منصبه أو الرحيل عن القلعة البيضاء على خلفية الخسارة من انبى محليا ومازيمبى إفريقيا على التوالى.



ويعقد مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور جلسة مع ميتشو اليوم للتعرف منه على أسباب تراجع الأداء الفني والخسارة الكبيرة فى لقاء تى بى مازيمبى بثلاثية نظيفة فى بداية مشوار الفريقين بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .



كما يرد مجلس الزمالك عقب الإجتماع على فسخ التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للزمالك لتعاقده مع النادي من طرف واحد لعدم حصوله على راتبه الشهرى على مدار الأربعة شهور الماضية وفقا لما أعلنه اللاعب عبر حسابه على إنستجرام .



وكتب حمدي النقاز عبر موقع انستجرام ، تم فسخ تعاقدي مع الزمالك من طرف واحد لعدم دفع مستحقاتى المالية وليس لشهر أو اثنين وأشكر الجماهير الكبيرة لمساندتها وحظ موفق لأصحابي واخواتي.



وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن النقاز غاضب من تأخر صرف الزمالك لمستحقاته في الفترة الحالية، وأن المحامي الخاص به تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لفسخ عقد اللاعب من طرف واحد بسبب تأخر سداد مستحقاته.



ويرهن اللاعب عودته للفريق بحل أزمة مستحقاته التي سبق وطالب من الإدارة بحلها من قبل.



وكان المحامي الخاص بالنقاز تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لفسخ عقد اللاعب من طرف واحد بسبب تأخر سداد مستحقاته.

