ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ 200 ألف مشاهدة.. عمري ليها لـ كريم محسن تدخل الأعلى مشاهدة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:06 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد البهى
تمكن المطرب كريم محسن، من الدخول الى قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وذلك من خلال أغنيته الجديدة والتى حملت اسم "عمري ليها".

وحققت الأغنية ما يقرب من 200 ألف مشاهدة بعد طرحها بثلاثة أيام فقط.

الأغنية من كلمات إسلام خالد، ألحان إسلام زكي، إخراج سامي بساط، توزيع وتسجيل غناء إسلام زكي، مكساج وماستر خالد رؤوف.

كان كريم محسن تمكن من خلال فيديو كليب أغنيته الأخيرة "شكرًا لخدماتك"، من الدخول الى قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة عبر على موقع "يوتيوب"، حيث حققت الأغنية ما يقرب من 100 ألف مشاهدة، بعد طرحها بـ 24 ساعة فقط.

"شكرًا لخدماتك" كلمات هاني صارو، وألحان كريم محسن، وتوزيع محمد شفيق، وميكساج وماستر م. خالد رؤوف، وجيتار أحمد حسين، وعود محمد حنتوله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد أقل من 24 ساعة.. ما يطلبه المستمعون من مسلسل نصيبي وقسمتك تدخل الأعلى مشاهدة

بعد إعلان إصابته بـ البهاق.. رامي جمال يتصدر يوتيوب بـ أغنية بحاول أنساكي

بناقصه تدخل الأعلى مشاهدة بعد طرحها بـ 24 ساعة

بـ 3 ملايين.. قدام مرايتها لـ عمرو دياب تتصدر الأعلى مشاهدة

ساندي تطرح أحدث أغانيها ماتتسابش.. فيديو

من خلال معكم .. كندة علوش تدخل الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب

ترشيحاتنا

دون إعلان تفاصيل الوفاة .. رحيل الأمير متعب بن عبد العزيز الأخ غير الشقيق لـ خادم الحرمين

مدرب الأهلي السابق يتأهب لخلافة ميتشو في الزمالك | تفاصيل

كلوب في مأزق.. محمد صلاح يثير قلق ليفربول قبل ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون

رسميا.. كوبر يرفض قيادة فريق الزمالك لهذا السبب

برنسيسة.. رضوى الشربيني بمكياج جديد يغير ملامحها

3 مرات يوميًا.. دراسة: غسل الأسنان يقي من أمراض القلب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اطلالة جديدة..ياسمين رئيس بفستان أسود

دراسة علمية تكشف عن فائدة غير متوقعة لـ الكوابيس.. تعرف عليها

3 مرات يوميًا.. دراسة: غسل الأسنان يقي من أمراض القلب