بـ 200 ألف مشاهدة.. عمري ليها لـ كريم محسن تدخل الأعلى مشاهدة

تمكن المطرب كريم محسن، من الدخول الى قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وذلك من خلال أغنيته الجديدة والتى حملت اسم "عمري ليها".



وحققت الأغنية ما يقرب من 200 ألف مشاهدة بعد طرحها بثلاثة أيام فقط.



الأغنية من كلمات إسلام خالد، ألحان إسلام زكي، إخراج سامي بساط، توزيع وتسجيل غناء إسلام زكي، مكساج وماستر خالد رؤوف.



كان كريم محسن تمكن من خلال فيديو كليب أغنيته الأخيرة "شكرًا لخدماتك"، من الدخول الى قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة عبر على موقع "يوتيوب"، حيث حققت الأغنية ما يقرب من 100 ألف مشاهدة، بعد طرحها بـ 24 ساعة فقط.



"شكرًا لخدماتك" كلمات هاني صارو، وألحان كريم محسن، وتوزيع محمد شفيق، وميكساج وماستر م. خالد رؤوف، وجيتار أحمد حسين، وعود محمد حنتوله.