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أخبار العالم

عقيلة صالح لـ الجامعة العربية: نطالب بسحب اعتماد الرئاسي والبرلمان المنتخب وما ينبثق عنه

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:13 ص
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح
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نادر سمير
وجه رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح خطابا لأمين عام جامعة الدول العربية بشأن الاتفاقيات التي وقعها السراج مع أردوغان بشأن التعاون العسكري والأمني وترسيم الحدود البحرية.

وأوضح المستشار صالح في خطابه رأي مجلس النواب المنتخب والممثل الوحيد للشعب الليبي بأن حكومة الوفاق بوضعها الحالي لا تزال مفروضة على الشعب الليبي ولم يتم اعتمادها من مجلس النواب ولم يحلف رئيسها وأعضائها اليمين الدستورية، مبينًا بأن الهدف من مذكرات التفاهم مع تركيا هو استباحة أراضي الدولة الليبية وأجوائها وموانيها ومياهها الإقليمية.

وأكد رئيس البرلمان أن ما وقعه السراج وأردوغان هي اتفاقيات في صورة مذكرات تفاهم يترتب عليها احتلال الجيش التركي لأراضي الدولة الليبية وانتهاك سيادتها، مضيفًا بأن حكومة الوفاق قد درجت على عقد اتفاقيات مشبوهة مع بعض الدول وتسميها مذكرات تفاهم والهدف من ذلك هو الهروب من تصديق مجلس النواب على الاتفاقية.

وبشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المخالفة لقانون البحار قال المستشار صالح: ”أما البند الثاني من مذكرة التفاهم المضحك المبكي هو ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، مؤكدا بأن ليبيا وتركيا لا تربطهما حدود بحرية مشتركة لوجود دولتي اليونان وقبرص بينهما.

وقال إن الشعب الليبي لم يعد يثق في الأمم المتحدة بعد أن فرضت عليه حكومة وصاية بموجب قرار مجلس الأمن 2259، مؤكدًا على أن الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي هو مجلس النواب المنتخب في انتخابات حرة ونزيهة أشرفت عليها الأمم المتحدة.

وطالب رئيس مجلس النواب الليبى من أمين عام الجامعة العربية بعرض هذا الموضوع على مجلس الجامعة ليتم إصدار قرار بسحب اعتماد حكومة الوفاق واعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب وما ينبثق عنه.

واختتم المستشار صالح خطابه بالتأكيد على عدم اعتراف البرلمان المنتخب بما تم توقيعه بين أردوغان والسراج في أنقرة وما يترتب عنها، مبينًا بأن الدولة الليبية في حل منها ولا تتقيد بها، محذرًا من التدخل التركي في الشئون العربية والذي بدأ في سوريا ثم الآن في ليبيا وسيمتد إلى دول عربية أخرى.
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