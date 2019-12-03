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اقتصاد

بدء صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر بالأسعار المخفضة .. تعرف عليها

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:16 ص
سلع تموينية
سلع تموينية
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محمد صبيح
بدأت المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات السلع التموينية لشهر ديسمبر بعد خفض أسعار 4 سلع تموينية، حيث سيحصل المواطن على المقررات التموينية بالأسعار المخفضة خلال فترة صرف الدعم.

وأعلنت الوزارة صرف السكر بسعر بـ8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه، وعبوة زيت طعام خليط بـ 17 جنيها بدلا من 19 جنيها و كيلو الأرز 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات وكيلو الدقيق المعبأ بلاستيك 6.50 جنيه، بدلا من 6.75 جنيه.

وقررت وزارة التموين والتجترة الداخلية إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيها والدقيق المعبأ واحد كيلو في عبوات ورقية والمحدد بسعر 7 جنيهات.
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