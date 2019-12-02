الديمقراطيون ليسوا عقلاء.. ترامب: رئيس أوكرانيا أعلن برائتي من اتهامات الحزب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برأه من الاتهامات التي يوجهها إليه الحزب الديمقراطي والتي تجرى على أثرها إجراءات المساءلة التي قد تؤدي إلى العزل في مجلس النواب.





وقال ترامب على "تويتر"، "خبر عاجل.. الرئيس الأوكراني أعلن للتو مجددا أن الرئيس ترامب لم يرتكب أي خطأ فيما يتعلق باحترام أوكرانيا وتفاعلاتنا أو اتصالاتنا الهاتفية، لو كان الديمقراطيون اليساريون المتطرفون عقلاء، وهم ليسوا كذلك، فسوف تكون قضية انتهت".





وكان الرئيس الأوكراني أجرى مقابلة مع صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، وقال خلالها إنه قطعا لم يتحدث مع ترامب بطريقة شيء مقابل شيء، فيما تعلق بطلب ترامب بشأن التحقيق مع خصمه في الانتخابات المقبلة جو بايدن.





وغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة متوجها إلى العاصمة البريطانية لندن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي تستمر لمدة يومين بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء والبالغ عددهم 29.



