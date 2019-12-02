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منوعات

حادث شنيع.. سيارة تدهس أطفالا أمام مدرسة في لندن | شاهد

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:03 م
صدى البلد
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حسام رضوان
صدمت سيارة مجموعة من الأطفال خارج مدرسة في مقاطعة إسكس بالعاصمة البريطانية لندن.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أسفر الحادث عن مصرع طفل يبلغ من العمر 12 عاما، فيما أصيب الأطفال الآخرون بإصابات متعددة.

وصدمت السيارة الأطفال بعد انحرافها عن الطريق وصعودها إلى الرصيف.

وأكدت الشرطة أنها بدأت تحقيقًا في جريمة قتل بعد الحادث الذي وقع بالقرب من مدرسة ديدن الثانوية، في ويلينجال رود، في لوتون، بعد ظهر هذا اليوم.

وتوجهت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، حيث أفاد شاهد عيان بأن عددا من الأطفال صدموا بواسطة السيارة. وهبطت طائرتان للإسعاف الجوي بالقرب من الحادث.

وقال والد فتاة مصابة بالحادث إن السيارة صعدت فوق الرصيف خلف ابنته. وارتمي صديقها فوق غطاء محرك السيارة بفعل الاصطدام قبل أن يصاب آخر بإصابة شديدة للغاية. فيما أصيبت ابنته بجرح بسبب المرآة الجانبية للسيارة.

وقال المفتش روب بريتيل إن القضية من المحتمل أن تتطلب "تحقيقًا مطولًا وجديًا"، وحث الشهود على التقدم بأي معلومات أو لقطات فيديو.
حادث شنيع.. سيارة تدهس أطفالا أمام مدرسة في لندن | شاهد
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