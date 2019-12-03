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مرأة

حول لجسمك لمكينة حرق بتناول كوب من هذا المشروب على الريق

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:05 ص
حول لجسمك لمكينة
حول لجسمك لمكينة حرق بتناول كوب من هذا المشروب على الريق
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أسماء عبد الحفيظ
يتمني الكثير من أحاب الوزن الزائد ،للحصول على قوام متناسق ،والتخلص من السمنة ،ورفع معدل الحرق داخل أجسامهم ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك ،تحول جسمك لمكينة حرق ،بتناول كوب من هذا الخليط على الريق يوميا ،وبسرعة لا تتوقعيها وفقا لما نشره موقع "برايت سايد".

مكونات تحضير مشروب نسف الكرش وتحويل الجسم لمكينة حرق:

• بذور الكتان
• كوب من الماء
• عصير الليمون

لتحضير مشروب نسف الكرش وتحول الجسم لمكينة حرق:
في كوب من الماء ضعي بذور الكتان المطحونة واخلطي جيدًا للحصول على مشروب متجانس، ثم أضيفى عصير الليمون وانتظرى حتى يبرد المشروب وتناوليه بعد الإفطار سيساعد على سد الشهية ونسف الكرش للأبد.
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