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محافظات

واقعة البطة.. موظف بمجلس بلقاس يهين بائعة متجولة من أجل 5 جنيهات.. ورئيس المدينة يحيله للتحقيق

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:18 ص
موظف بمجلس بلقاس
موظف بمجلس بلقاس
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همت الحسينى
أحال اللواء حسام لبيب، رئيس مجلس مدينة بلقاس، الموظف، صاحب واقعة إهانة بائعة متجولة بسبب ٥ جنيهات، للتحقيق، مع نقله لإدارة أخرى.

وكان عدد من رواد فيس بوك، قد تداولوا مقطع فيديو لموظف بمجلس مدينة بلقاس، وهو يجذب بطة في شوال من بائعة متجولة، نظير تحصيل رسوم منها تقدر بـ٥ جنيهات مقابل عملها في السوق.

كما أظهر الفيديو، البائعة، وهى تتوسل إليه، وتجذب الشوال منه بقوة، لترك البطة لها؛ لأنها قدمت إلى المدينة في يوم السوق لتكسب أموالا من بيعها، فيما أصر وأقسم أنه لن يترك البطة إلا بعد دفع الـ٥ جنيهات.

وأكد شهود عيان أن السيدة جاءت في موعد السوق ومعها بطة واحدة لبيعها إلا أن الموظف أراد تحصيل مبلغ 5 جنيهات منها مقابل وقوفها فى السوق  إلا أنها رفضت؛ لعدم امتلاكها أى أموال، فأصر على أخذ البطة منها.

وأضافوا أن السيدة تمكنت من تدبير الـ5 جنيهات ودفعها له فترك لها البطة وغادر السوق، مضيفين أن الموظف دائم المشادات مع الباعة بالسوق.
واقعة البطة.. موظف بمجلس بلقاس يهين بائعة متجولة من أجل 5 جنيهات.. ورئيس المدينة يحيله للتحقيق
واقعة البطة.. موظف بمجلس بلقاس يهين بائعة متجولة من أجل 5 جنيهات.. ورئيس المدينة يحيله للتحقيق
واقعة البطة.. موظف بمجلس بلقاس يهين بائعة متجولة من أجل 5 جنيهات.. ورئيس المدينة يحيله للتحقيق
واقعة البطة.. موظف بمجلس بلقاس يهين بائعة متجولة من أجل 5 جنيهات.. ورئيس المدينة يحيله للتحقيق
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