في ذكرى ميلاد مديحة يسري.. قصة اللحظات الأخيرة في حياتها

تحل اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مديحة يسري صاحبة لقب "سمراء النيل" والتي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1921، ورحلت في 30 مايو عام 2018 ، عن عمر يناهز الـ97 عامًا.



وأمتعت مديحة يسري، جمهورها، بعدد من الأعمال السينمائية التي تعد علامة في تاريخ السينما العربية والمصرية.



الفنان سامح الصريطي، قال إنه كان آخر من زار الفنانة الراحلة مديحة يسري، قبل وفاتها بساعات، وكانت بصحبته دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز وإلهام شاهين.



وأشار سامح الصريطي، إلى أن آخر حوار دار بينهم، كانت تشكو فيه من كثرة انتقالها في المستشفيات، وأنها مريضة للغايةـ ويفترض دخولها الرعاية المركزة.



وأضاف سامح الصريطي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الفنانة الراحلة وجهت عتابا لي، قائلة: إنت المفروض ميفوتش يوم إلا وتزورني"، مؤكدا أن كثرة ارتباطاته الفنية مؤخرا كانت السبب في عدم زيارته لها في الفترة الأخيرة.



وأوضح سامح الصريطي، أن الفنانة مديحة يسري كانت ترغب منذ فترة في الانتقال إلى مستشفى المعادي، مؤكدا أنها كانت دائمة الاهتمام بنفسها وبمظهرها رغم مرضها.