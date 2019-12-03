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رياضة

جماهير ليفربول: محمد صلاح يستحق مركزا أفضل بجائزة الكرة الذهبية 2019

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:36 ص
محمد رشاد
يرى عدد كبير من جماهير فريق ليفربول، أن النجم المصري محمد صلاح كان يستحق التواجد في مركز أفضل في جائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

وتواجد اللاعب المصري في المركز الخامس وذلك وفقًا لما أعلنته مجلة "فرانس فوتبول" العالمية، في حفل الأمس بمدينة باريس الفرنسية.

وقال أحد مشجعي ليفربول عبر موقع تويتر: "هو يستحق مركز أفضل من ذلك".

وأكد آخر: "كان من المفترض أن يتواجد محمد صلاح في المركز الثالث أو الرابع".

واتفق مشجع ثالث، قائلًا: "محمد صلاح يستحق التواجد ضمن أفضل ثلاثة لاعبين".

بينما رأى مشجع آخر أن صلاح يستحق المركز الأول.

ودعا أحد المشجعين محمد صلاح إلى مواصلة المضي قدمًا، حيث كتب: "تقدمت مركز متفوقًا على العام الماضي، استمر". من هنا 

وكان صلاح قد حصل على المركز السادس في عام 2018.
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