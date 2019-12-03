افتتاح معرض الكتاب الأول لإصدارات قصور الثقافة بقري صعيد مصر





افتتح معرض الكتاب الأول بمقر القاعة الكبرى بمركز شباب قرية التمساحية بالقوصية بمحافظة أسيوط وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بضرورة وصول الخدمة الثقافية لأقاصي قرى ونجوع مصر، والذي يستمر حتى الخميس ٩ ديسمبر الجاري بمقر القاعة الرئيسية بمركز شباب التمساحية، جاء ذلك ضمن خطتى الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة دكتور أحمد عواض والهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الأستاذ الدكتور هيثم الحاج علي للتوسع والوصول بالكتاب إلى شامل مساحة مصر الجغرافية



يأتى هذا فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على إثراء المحتوى الثقافي والفكري بالصعيد والاهتمام بالمفكرين والأدباء والشعراء والمبدعين والاتجاه لتنمية الصعيد، وإيمانا بأهمية تنمية الإنسان ثقافيًا بهدف بناء الفكر وتحصين الوعى لمواجهة الهجمات الفكرية المتطرفة، وتفعيل مبدأ لامركزية الثقافة والانتقال إلى القرى والنجوع سواء بسواء مع المراكز والمدن.



بدأت فعاليات الافتتاح باستقبال حافل وعرض فني لفرقة القوصية للآلات الشعبية التي قدمت مجموعة من التابلوهات التراثية التي نألت إعجاب الجمهور كما شهد الافتتاح توافد طلاب مدرسة التمساحية الإعدادية المشتركة ومدرسة التمساحية الابتدائية المشتركة ومدرسة فاروق الخطيب الابتدائية المشتركة ومعهد فاروق الخطيب الازهرى باجمالى ثلاثة مدارس ابتدائى واعدادى ومعهد ازهرى



وعلى هامش المعرض تقام سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة يقدمها فرع ثقافة أسيوط تضم مجموعة كبيرة من الندوات والمحاضرات التثقيفية ولقاءات فكرية وأمسيات أدبية وعروض فنية لفرق الفنون والآلات الشعبية والموسيقى العربية.



الجدير بالذكر أن مساحة القاعة حوالي 50 متر وهي القاعة الرئيسية بالمركز ويحتوي على ما يزيد عن 9000 آلاف كتاب حيث تنوعت العناوين المشاركة ما بين الأدب والتاريخ والفلسفة والطفل وغيرها من المجالات المتعددة تلبية لاحتياجات القرية من الكتب.



حضر الافتتاح لفيف من الأدباء والشعراء والمبدعين والقيادات الثقافية والتنفيذية والتعليمية بمحافظة أسيوط وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة مركز الشباب بالتمساحية و نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب ورئيس اقليم وسط الصعيد الثقافي ومدير عام الثقافة بأسيوط ورئيس قطاع التسويق بالهيئة العامة للكتاب ووكيل وزارة الشباب بأسيوط، وعدد من نواب مجلس النواب عن مركز القوصية والوحدة المحلية لقرية المنشاه الكبرى ورئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط ونادي أدب القوصية وأهالى وعائلات التمساحية.