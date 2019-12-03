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أخبار البلد

أزمة متكررة.. الفلاحين تكشف سبب ارتفاع أسعار الفول البلدى بالأسواق

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:51 ص
الفول
الفول
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شيماء مجدي
قال حسين أبوصدام ، نقيب الفلاحين ، إن ارتفاع أسعار الفول أزمة متكررة كل عام، وذلك نتيجة لبعض العوامل من أهمها انخفاض المساحة المنزرعة من محصول الفول، فلا توجد سياسة زراعية واضحة لزراعته .

وأضاف "أبو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، أننا نحتاج إلى زراعة 350 ألف فدان لسد احتياجاتنا من الفول البلدى ، ولكننا نزرع 80 ألف فدان فقط مما يقلل المعروض فى الأسواق وارتفاع الأسعار.

ونوه "نقيب الفلاحين" ، إلى أن محصول الفول تعرض إلى عدة مشكلات منها إصابته بالأمراض والحشرات مثل النمل وغيره ، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة تأخرت فى علاج تلك المشكلات .

وأشار إلى أن لحل تلك الأزمة لابد من تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول الفول ،مناشدًا وزارة الزراعة بحل المشاكل التى تواجه زراعة الفول أولًا بأول .

وأكد أن استباط أصناف جديدة مقاومة للتغيرات المناخية يزيد من الإنتاج ويقلل الأسعار ؛ حيثُ تؤثر التغيرات المناخية على إنتاج الفول .

وأوضح أنه لابد من وضع سياسة زراعية واضحة لتحقيق الإكتفاء الذاتى منه ، مضيفًا أن هذا المحصول مهم أيضًا للثروة الحيوانية لأنه يتم صناعة الأعلاف منه .
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