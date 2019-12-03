مشروعك يمنح قروضا لشباب البحيرة بـ1.022 مليار جنيه وفرت 36717 فرصة عمل

أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة ، أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت مليار و22 مليون جنية منذ إنطلاق المبادرة وحتى الان وذلك لتمويل عدد 14 ألف و821 مشروعًا استثماريًا متنوعًا.



وأشار إلى أن هذه المشروعات ساهمت في توفير 36717 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة، وأن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد فى دعم الإقتصاد الوطنى .



واوضح المحافظ بان نشاط المشروع على أرض محافظة البحيرة يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تفعيلًا لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتى تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة فى توفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة .



وشدد محافظ البحيرة على تذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهًا بضرورة الإلتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع .



ومن جانبه أوضح المحاسب أكرم مكرم - المدير التنفيذي لـ " مشروعك " ، أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات إستثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنية وحتى 2 مليون جنية بمساهمة 6 بنوك وطنية من خلال فائدة 5% للمشروعات الصناعاية ، 8% للمشروعات التجارية ، 16% للمشروعات الزراعية ؛ وذلك وفقًا لسياسات البنك الإتمانية .



