احمي نفسك.. تعليمات للوقاية من الإصابة بـ التهاب الجيوب الأنفية

تعتبر حالة التهاب الجيوب الأنفية المزمن هو أحد الأمراض الشائعة، والتي تصيب بها التجاويف حول الممرات الأنفية الموجودة في الجيوب الأنفية، وهو ما يجعلها تصاب بالتهاب وتورم لمدة 12 أسبوعًا على الأقل، على الرغم من محاولات العلاج.
بخلاف التهاب الأنف والجيوب الأنفية المزمن، تتداخل حالة المرض مع التصريف في الأنف، وذلك يسبب تراكم المخاط، وقد يكون التنفس عن طريق الأنف صعبًا، وقد تشعر بأن هذه المنطقة المحيطة بالعينين والوجه متورمة، وهو ما يصيبك بألم شديد في الوجه أو منطقة الجبهة.
وهناك بعض الطرق التي يمكن ان تتبعها لتقليل خطر الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي، وتشمل:
1- تجنب التهابات الجهاز التنفسي العلوي:
و تقليل الاتصال مع الأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد، عليكم بغسل يديك بشكل متكرر بالصابون والماء ، وخاصة قبل الوجبات.
2- إدارة الحساسية الخاصة بك:
ويجب متابعة دورية مع الطبيب للحفاظ على الأعراض تحت السيطرة.
3- تجنب دخان السجائر والهواء الملوث:
قد يتسبب دخان التبغ وملوثات الهواء في تهيج رئتيك وممرات الأنف.
4- استخدام المكيف الهوائي او التكيف:
إذا كان الهواء في منزلك جافًا، وساخنا فإن إضافة بعض الرطوبة إلى الهواء قد تساعد في منع التهاب الجيوب الأنفية، وتأكد من الحفاظ على التكييف والمراوح نظيفة وخاليًا من الأوساخ باستخدام التنظيف المنتظم والشامل.
بخلاف التهاب الأنف والجيوب الأنفية المزمن، تتداخل حالة المرض مع التصريف في الأنف، وذلك يسبب تراكم المخاط، وقد يكون التنفس عن طريق الأنف صعبًا، وقد تشعر بأن هذه المنطقة المحيطة بالعينين والوجه متورمة، وهو ما يصيبك بألم شديد في الوجه أو منطقة الجبهة.
وهناك بعض الطرق التي يمكن ان تتبعها لتقليل خطر الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي، وتشمل:
1- تجنب التهابات الجهاز التنفسي العلوي:
و تقليل الاتصال مع الأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد، عليكم بغسل يديك بشكل متكرر بالصابون والماء ، وخاصة قبل الوجبات.
2- إدارة الحساسية الخاصة بك:
ويجب متابعة دورية مع الطبيب للحفاظ على الأعراض تحت السيطرة.
3- تجنب دخان السجائر والهواء الملوث:
قد يتسبب دخان التبغ وملوثات الهواء في تهيج رئتيك وممرات الأنف.
4- استخدام المكيف الهوائي او التكيف:
إذا كان الهواء في منزلك جافًا، وساخنا فإن إضافة بعض الرطوبة إلى الهواء قد تساعد في منع التهاب الجيوب الأنفية، وتأكد من الحفاظ على التكييف والمراوح نظيفة وخاليًا من الأوساخ باستخدام التنظيف المنتظم والشامل.