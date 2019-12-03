ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احمي نفسك.. تعليمات للوقاية من الإصابة بـ التهاب الجيوب الأنفية

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:00 م
التهاب الجيوب الأنفية
التهاب الجيوب الأنفية
Advertisements
آية التيجي
تعتبر حالة التهاب الجيوب الأنفية المزمن هو أحد الأمراض الشائعة، والتي تصيب بها التجاويف حول الممرات الأنفية الموجودة في الجيوب الأنفية، وهو ما يجعلها تصاب بالتهاب وتورم لمدة 12 أسبوعًا على الأقل، على الرغم من محاولات العلاج.

بخلاف التهاب الأنف والجيوب الأنفية المزمن، تتداخل حالة المرض مع التصريف في الأنف، وذلك يسبب تراكم المخاط، وقد يكون التنفس عن طريق الأنف صعبًا، وقد تشعر بأن هذه المنطقة المحيطة بالعينين والوجه متورمة، وهو ما يصيبك بألم شديد في الوجه أو منطقة الجبهة.

وهناك بعض الطرق التي يمكن ان تتبعها لتقليل خطر الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي، وتشمل:

1- تجنب التهابات الجهاز التنفسي العلوي:
و تقليل الاتصال مع الأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد، عليكم بغسل يديك بشكل متكرر بالصابون والماء ، وخاصة قبل الوجبات.

2- إدارة الحساسية الخاصة بك:
ويجب متابعة دورية مع الطبيب للحفاظ على الأعراض تحت السيطرة.

3- تجنب دخان السجائر والهواء الملوث:
قد يتسبب دخان التبغ وملوثات الهواء في تهيج رئتيك وممرات الأنف.

4- استخدام المكيف الهوائي او التكيف:
إذا كان الهواء في منزلك جافًا، وساخنا فإن إضافة بعض الرطوبة إلى الهواء قد تساعد في منع التهاب الجيوب الأنفية، وتأكد من الحفاظ على التكييف والمراوح نظيفة وخاليًا من الأوساخ باستخدام التنظيف المنتظم والشامل.
Advertisements

ترشيحاتنا

مؤتمر صحفي مفاجئ من ميتشو لكشف حقائق رحيله عن الزمالك

شوقي غريب يفجر مفاجأة عن تلقيه عرضا لقيادة فريق الأهلي

فيديوجراف| تفاصيل أزمة مدرب الزمالك وحقيقة حبس اللاعبين

الرئة أم القلب| سبب وفاة شعبان عبد الرحيم

انشغلت بوضع المكياج أثناء القيادة | ممثلة شهيرة تتعرض لـ حادث موت

تلقائية شعبان عبدالرحيم أثارت صراخ جمهور المسرح.. شاهد ماذا قال عنه سمير غانم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فكرة فى حاجة إلى دراسة علمية.. شاب يصمم جهاز إنذار من خطر الصعق بالكهرباء

بأول مصارعة نسائية.. السعودية تتحول لمركز عالمي للرياضة.. فهل كسرت التابو؟

7 أنواع من "الفوبيا" ربما لم تسمع عنها من قبل.. أبرزها فوبيا النوم والورق