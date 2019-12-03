الرئيس السيسي يتفقد جناح العربية للتصنيع بمعرض كايرو أي سي تي.. الرئيس يشدد على أهمية وضع الدراجة الكهربائية على خريطة وسائل الانتقال الرئيسية.. وتوطين صناعتها محليا

يوجه بأهمية الإسراع بالخطوات التنفيذية لتعميق التصنيع المحلي للسكك الحديدية

يشيد بمجهودات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة

يطالب الأجهزة الحكومية للاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتطورة للهيئة العربية للتصنيع

يشيد بمشروع الأوتوبيس الكهربائي ويوجه بتعميم المشروع في إطار خطة الدولة لدعم منظومة النقل الذكي









خلال زيارة الرئيس السيسي لجناح الهيئة العربية للتصنيع:أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجهودات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة ومشاركتها المتميزة في كافة مشروعات التنمية الشاملة، مشددا على أهمية تنسيق الجهود بين الأجهزة الحكومية للاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتطورة بهيئة التصنيع لتحقيق الرقمنة وتعميم منظومة النقل الذكي وتطوير السكك الحديدية وفقا لمعايير الجودة العالمية.جاء هذا خلال تفقد الرئيس جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته الثالثة والعشرين.وتضمن جناح هيئة التصنيع أهم المنتجات في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظومة النقل الذكي والأجهزة الإلكترونية وتشمل مجالات نقل البيانات والمعلم الذكي والتابلت والحواسب المحمولة والأجهزة الأمنية والكشف عن الحقائب والدراجات الكهربائية وأعمدة الإنارة الذكية بإستخدام الطاقة الشمسية وايضا عربات السكك الحديدية.واستمع الرئيس السيسي، لرؤية شاملة لعملية التحول الرقمي والميكنة الشاملة ومنصة مصر الرقمية وتطوير تكنولوجيا المعلومات والأرشفة الإلكترونية للمؤسسات التعليمية والجامعات التي تشارك فيها الهيئة العربية للتصنيع مع عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية.كما أشاد الرئيس بمشروع الأوتوبيس الكهربائي الذي تنفذه العربية للتصنيع من خلال تحالف تقوده مع عدد من الشركاء المحليين وكبري الشركات الصينية ووجه بدراسة كافة المعطيات اللازمة للإسراع لتعميم هذا المشروع الطموح في إطار خطة الدولة لدعم منظومة النقل الذكي.كما استمع الرئيس السيسي" إلى شرح مفصل لمشاركة الهيئة العربية للتصنيع في مبادرة "دراجة لكل مواطن"، مشددا على أهمية وضع الدراجة الكهربائية على خريطة وسائل الانتقال الرئيسية في مصر والعمل على توطين صناعتها محليا وتسويقها بسعر مناسب بتسهيلات في السداد.واطلع الرئيس على مشروعات العربية للتصنيع في مجال الأجهزة الإلكترونية ونقل البيانات والمعلم الذكي والتابلت والحواسب المحمولة كما شاهد السيسي تقريرًا لمشاركة الهيئة العربية للتصنيع في تصنيع الأجهزة الأمنية والكشف عن الحقائب في إطار تعزيز الخدمات الإلكترونية للحماية الأمنية.وخلال تفقده منتجات العربية للتصنيع من نماذج عربات السكة الحديد المطورة وجه السيسي بأهمية الإسراع بالخطوات التنفيذية لتعميق التصنيع المحلي للسكك الحديدية لتلبية الطلب المتزايد من احتياجات وزارة النقل في مجال الجرارات ومهمات السكك الحديدية ومترو الأنفاق اعتمادا على القاعدة الصناعية الهائلة بالهيئة العربية للتصنيع، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في تطويرها وتحديثها لتواكب احتياجات وزارة النقل، بما يطابق أحدث مواصفات ومعايير الجودة العالمية والسعي للوصول إلى مرحلة تصنيع الجرارات وعربات السكك الحديدية بشكل كلي، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة.في هذا الصدد أشار الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن تشريف الرئيس "السيسي" لجناح الهيئة بمعرض الإتصالات يعد حافزا كبيرا ودعما معنويا لتحفيز جميع العاملين بالهيئة على بذل المزيد من الجهد لتطوير منتجاتنا وفقا لأحدث نظم العصر والمشاركة بقوة في كافة مشروعات التنمية الشاملة.وقد شهدت فعاليات المعرض نشاطا مُكثفا للهيئة العربية للتصنيع حيث شهد جناح الهيئة الذي يعد الأكبر ضمن أجنحة المعرض زخما وتواجدا كبيرا لعدد من كبرى الشركات العالمية للإطلاع علي أحدث النظم الذكية التي تُوظفها هيئة التصنيع في صناعاتها وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية.كما أوضح"التراس" أن مكانة مصر ودورها الرائد كانت حافزا قويا لإقبال العديد من كبرى الشركات الدولية لعقد لقاءات مُشتركة مع وفد الهيئة العربية للتصنيع,لبحث تبادل الخبرات ودراسة الشراكة والتصنيع المشترك في عدد من مجالات الصناعة والرقمنة والأرشفة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات كما تم الإتفاق على إستمرار قنوات الاتصال لتفعيل الشراكات في عدد من مجالات الصناعة.وعلى هامش فعاليات المعرض تم توقيع بروتوكولات للتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، حيث شهد الدكتور "عمرو طلعت" وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع بروتوكول للتعاون بين هيئة التصنيع والهيئة القومية للبريد برئاسة عصام الصغير.يأتي توقيع البروتوكول في إطار إستراتيجية الدولة لتفضيل المنتج المحلي وتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة في شتي المجالات.وأكد "التراس" أهمية الدور التنموي للهيئة ومشاركتها في دعم خطة الدولة لتفضيل المنتج المحلي والإستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة مشددا على تعميق التصنيع المحلي لتلبية كافة مستلزمات الوزارات والمحافظات والهيئات والشركات بأحدث المنتجات بأسعار مناسبة وسرعة التنفيذ وفقا لمعايير الجودة العالمية.وأوضح أنه تم الاتفاق على تدبير ٢٠ سيارة نقل الأموال كمرحلة أولي من خلال مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع لصالح الهيئة القومية للبريد مشيرا إلي تميز تلك السيارات بأحدث نظم التدريع وأنظمة التتبع والمراقبة والتحكم الآلي بالإضافة إلي إنتاج مختلف أجهزة الدفع الإلكتروني باستخدام الموارد والإمكانيات المتاحة بالهيئة تنفيذا لتوجيهات الدولة في هذا الصدد.وأشار "التراس" أن بنود البروتوكول دخلت حيز التنفيذ مؤكدا أن خدمة ما بعد البيع تمثل مسئولية مُستدامة بكافة مشروعات الهيئة.وأعرب الدكتور عمرو طلعت عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع إحدى قلاع الصناعة الوطنية والتي نتعاون معها في تلبية كافة متطلبات هيئة البريد المختلفة.وأوضح عصام الصغير أن العربية للتصنيع تمتاز بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات في سبيل إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلي مُستويات الجودة والسرعة، موضحا أن هيئة البريد تستهدف زيادة خدمات نقل الأموال طبقا لأحدث المعايير والنظم العالمية وبالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.كما شهد الدكتور عمرو طلعت والفريق عبد المنعم التراس توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العربية للتصنيع وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير البنية التكنولوجية وتكامل قواعد البيانات وتطوير منظومة العمل القضائية بما يخدم العدالة الناجزة والأرشفة الإلكترونية للبيانات بالجهات الحكومية المختلفة لسهولة نقل البيانات بين هذه الجهات ,بما يخدم خطة الدولة لتحقيق التحول الرقمي والإسراع بالخطوات التنفيذية لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.ووفقا لجوانب البروتوكولات الموقعة والتي تضمنت الأول في مجال تكامل قواعد البيانات القومية وتعزيز القدرات الرقابية بإستخدام تكنولوجيا المعلومات وتنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع التحول الرقمي للدولة المصرية، والثاني في إطار تطوير البنية الأساسية والإتصالات والبنية المعلوماتية والبرامج الخاصة بمنظومة إنقاذ القانون ومشاريع مقرات النيابة العامة.أما البروتوكول الثالث للإستفادة من الخبرات الفنية لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للحصول على أعلى مميزات فنية للمشروعات التي تنفذها الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لهذه المشروعات لتطوير البنية التكنولوجية للأجهزة الحكومية المختلفة.وأعرب الدكتور "عمرو طلعت" عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والتي كان لها السبق في تلبية متطلبات خطط التنمية التكنولوجية للدولة وتحديث البنية الأساسية والاتصالات، مشيدا بتميز الهيئة بالخبرات المُتميزة في مجال تنفيذ هذه الأعمال والقدرة على تنفيذ المشروعات القومية ذات الطابع الأمني بأعلي مستويات الجودة العالمية.وأشار "طلعت" إلى أن هناك خطة طموحة لاستكمال تلك الميكنة على مستوى جميع الخدمات الحكومية لكافة الوزارات بالدولة بهدف التحول للاقتصاد والمجتمع الرقمي، موضحا أن البنية الأساسية والتكنولوجية التي يتم تنفيذها تتميز بالسرعة والجودة وأمان تداول المعلومات والإتصالات.وأكد الفريق عبد المنعم التراس علي أهمية دعم كافة الجهود الحكومية لتحديث البنية المعلوماتية والإتصالات للأجهزة الحكومية وفقا لأحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة لافتا لأهمية دعم إستراتيجية الدولة لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة وتحقيق الرقمنة الذكية وخدمات التحول الرقمي لكافة المشروعات التنموية.كما أشاد بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية للإتصالات بالجهات الحكومية مشددا على التنسيق للإسراع بالخطوات التنفيذية لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال بنية أساسية تكنولوجية حديثة وقواعد بيانات متكاملة تتيح سرعة تبادل المعلومات والبيانات.كما شدد "التراس" علي أهمية تعميم ذلك الفكر على كافة الخدمات الحكومية واصفا إياه بالخطوة الهامة والنقلة النوعية الحضارية نحو المجتمع الذكي الرقمي.