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تعليم

غير قادرة على تكلفة العلاج.. علاج مريضة مسنة بمستشفى الأزهر للتخصصي

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:08 م
غير قادرة على تكلفة
غير قادرة على تكلفة العلاج .. علاج مريضة مسنة بمستشفى الأزهر
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محمد شحتة
أصدر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، توجيهاته بعلاج مريضة مسنة بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي، بعد أن قابلته وقالت له إنها مريضة وتحتاج للعلاج، وغير قادرة على سداد نفقات العلاج، وذلك في لفتة إنسانية، وتأكيدا لدور مستشفيات جامعة الأزهر المجتمعي والإنساني في تخفيف آلام المرضى من المواطنين.

وعلى الفور قام الدكتور محمد عجاج، مدير عام المستشفى باستقبال الحاله صباح اليوم، حيث قام الدكتور ممدوح الطحان، رئيس قسم القلب بالمستشفى، بفحص المريضة وتم تجهيزها وعمل العملية اللازمة لها.

وقام رئيس الجامعة، بزيارتها في المستشفى والاطمئنان عليها، يرافقه مدير عام المستشفى، والطبيب المعالج، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة.

من جانبها وجهت المريضة الشكر لرئيس الجامعة على اهتمامه ولجميع العاملين بالمستشفى على سرعة استجابته، داعية الله عز وجل أن يبارك في مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة.
غير قادرة على تكلفة العلاج.. علاج مريضة مسنة بمستشفى الأزهر للتخصصي
غير قادرة على تكلفة العلاج.. علاج مريضة مسنة بمستشفى الأزهر للتخصصي
غير قادرة على تكلفة العلاج.. علاج مريضة مسنة بمستشفى الأزهر للتخصصي
غير قادرة على تكلفة العلاج.. علاج مريضة مسنة بمستشفى الأزهر للتخصصي
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