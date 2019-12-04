سيدة تشكو لـ وزارة الصحة: حقنة بالخطأ أصابت ابنتي بشلل في النخاع الشوكي.. صور

ناشدت والدت الطفلة جنا بخيت أحمد، من أهالي مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، والتي تبلغ 9 أعوام، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة، بعلاج نجلتها على نفقة الدولة .





وقالت الأم فى رسالتها: بدأت معاناة ابنتى عندما أصيبت بارتفاع في درجة الحرارة واستمرت الحالة، بصورة جعلت الأم تهرع بها إلى المستشفى العام، فطلب منها طاقم التمريض آنذاك إحضار حقنة من إحدى الصيدليات، لخفض حرارة الطفلة، وبالفعل أحضرتها الأم مع عقار آخر خافض للحرارة، وتم إعطاؤها للطفلة لتبدأ المعاناة، حيث فوجئت الأم بتدهور حالة طفلتها بعد أن كانت سليمة ولا تعاني من أية مشكلات صحية باستثناء الارتفاع في درجة الحرارة، وهو عَرَض يصيب جميع الأطفال، وبعد عرضها على الأطباء بمحافظة أسيوط اكتشفت الأم الكارثة، وهى إصابة طفلتها بالتهاب في النخاع الشوكي نتيجة تلك الحقنة الخاطئة .





وتابعت الأم: أن علاج نجلتها يتكلف أسبوعيا 1200 جنيه، حيث تسافر بها إلى أسيوط لعمل الجلسات العلاجية، وتقوم بشراء العلاج والأدوية على نفقتها، وهو ما استدعاها لبيع أثاث منزلها البسيط والاستدانة، والتوقيع على شيكات وإيصالات أمانة لكي توفر ثمن العلاج لطفلتها.





وأوضحت الأم أنها لم تستطع شراء كرسي متحرك لطفلتها؛ أملا في شفائها، بعد أن أخبرها الأطباء بما يفيد ذلك، في حال انتظامها على العلاج، والحصول على الجلسات العلاجية في موعدها.





وأضافت والدةجنا، أن ابنتها كانت لا تعاني من أي مشكلات، ولا توجد حالات وراثية مشابهة لحالته، وأنها لم تتخذ أي إجراءات ضد المتسببين في مشكلة ابنتها، لأنها ليست لديها القدرة المالية على تحريك الدعاوى القضائية ضدهم، ولا تعرف ماذا يخبىء القدر لطفلتها التي تدخل في نوبات من البكاء المستمر، وتعيش حالة نفسية سيئة.





وأعربت عن تمنيها أن ينتهي هذا الكابوس، وتعود طفلتها إلى طبيعتها، وتسير على قدميها مرة أخرى، فهو أقصى ما تتمناه في هذه الحياة.





وللتواصل مع أسرة الطفلة على الرقم التالي: 01110842814



