الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يهزم بيرنلي ويقرب الفارق مع ليفربول

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا ثمين على مضيفه بيرنلي بنتيجة 4-1، في الجولة الـ 15 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





مانشستر سيتي رفع رصيده إلى 32 نقطة بالتساوي مع ليستر سيتي بفارق الأهداف عن الثعالب، أما بيرنلي فتوقف رصيده عند 18 نقطة في المركز الـ11.





ومع الدقيقة 23 نجح البرازيلي جابرييل خيسوس تسديدته الرائعة بباطن القدم أعلن من خلالها تقدم الضيوف بالهدف الأول.





وفي الشوط الثاني وبعد مرور 5 دقائق فقط أضاف جيسوس ثاني الأهداف مستغلا تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وأطلق رودري رصاصة الرحمة على أصحاب الأرض من صاروخية رائعة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 68.





وسجل رياض محرز رابع الأهداف في الدقيقة 87، قبل أن يسجل روبي برادي هدف الشرف لبيرنلي من تسديدة داخل منطقة الجزاء بعدها بدقيقة واحدة.





وبات الفارق بين سيتي وليفربول 8 نقاط بانتظار مواجهة الريدز في الدربي مع إيفرتون يوم الأربعاء.





كما حقق فريق كريستال بالاس الإنجليزى فوزا غاليا على ضيفه بورنموث، بهدف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب "سيلهرست بارك".



