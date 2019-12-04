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منوعات

بابا وماما في انتظارك.. روان بن حسين تكشف عن حملها.. صورة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:36 ص
روان بن حسين
روان بن حسين
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محمد بدران
نشرت نجمة السوشيال ميديا الكويتية، روان بن حسين، صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت روان بن حسين بإطلالة كلاسيكية، كشفت بوضوح عن حملها بسبب بروز بطنها، وعلقت قائلة: "بابا وماما في انتظارك".

وكانت روان بن حسين قد أعلنت زواجها في وقت سابق لكنها لم تكشف عن هوية زوجها، وبررت ذلك بأن زوجها رجل قانون لا يحب الظهور على وسائل التواصل الإجتماعي ففضّلت إبقاء هذا الجزء من حياتها بعيدا عن الإعلام".

يذكر أن روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت الكثير من الشهرة في عمر صغير.

وانتقلت روان بن حسين مؤخرا إلى العاصمة البريطانية لندن لدراسة القانون، وتأمل أن تصبح كاتبة في الأدب الفصيح وشاعرة، تدرس حاليا المحاماة في لندن، وحققت شعبية كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، خاصة لدى المهتمين بعالم الموضة والجمال.
بابا وماما في انتظارك.. روان بن حسين تكشف عن حملها.. صورة
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