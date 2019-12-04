بابا وماما في انتظارك.. روان بن حسين تكشف عن حملها.. صورة

نشرت نجمة السوشيال ميديا الكويتية، روان بن حسين، صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام.





وظهرت روان بن حسين بإطلالة كلاسيكية، كشفت بوضوح عن حملها بسبب بروز بطنها، وعلقت قائلة: "بابا وماما في انتظارك".





وكانت روان بن حسين قد أعلنت زواجها في وقت سابق لكنها لم تكشف عن هوية زوجها، وبررت ذلك بأن زوجها رجل قانون لا يحب الظهور على وسائل التواصل الإجتماعي ففضّلت إبقاء هذا الجزء من حياتها بعيدا عن الإعلام".





يذكر أن روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت الكثير من الشهرة في عمر صغير.



