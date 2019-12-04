محمد رجب ينشر صوراً من كواليس مسلسل الأخ الكبير.. شاهد

شارك الفنان محمد رجب، جمهوره، عبر حسابه على إنستجرام، بصور جديدة من كواليس مسلسله "الأخ الكبير".





وظهر في الصور بجانب "محمد رجب" الفنانون محمد عز، دينا فؤاد، محسن منصور، هبة مجدي، وعلق عليها: "من كواليس مسلسل الأخ الكبير"





مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي"





"الأخ الكبير" بطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، راندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة.



