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فن

محمد رجب ينشر صوراً من كواليس مسلسل الأخ الكبير.. شاهد

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:42 ص
كواليس مسلسل الأخ
كواليس مسلسل الأخ الكبير
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محمد بدران
شارك الفنان محمد رجب، جمهوره، عبر حسابه على إنستجرام، بصور جديدة من كواليس مسلسله "الأخ الكبير".

وظهر في الصور بجانب "محمد رجب" الفنانون محمد عز، دينا فؤاد، محسن منصور، هبة مجدي، وعلق عليها: "من كواليس مسلسل الأخ الكبير"

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي"

"الأخ الكبير" بطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، راندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة.

يذكر أن محمد رجب عرض له في رمضان الماضي مسلسل "علامة استفهام" الذي أثار جدلًا واسعًا، حيث يعتمد على فكرة الغموض، وهو الأمر الذي أصاب الجمهور بحيرة.
محمد رجب ينشر صوراً من كواليس مسلسل الأخ الكبير.. شاهد
محمد رجب ينشر صوراً من كواليس مسلسل الأخ الكبير.. شاهد
محمد رجب ينشر صوراً من كواليس مسلسل الأخ الكبير.. شاهد
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