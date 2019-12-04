شاهد| لحظة انهيار جدار مبنى سكني في روسيا نتيجة انفجار غاز

عرضت فضائية " روسيا اليوم" لقطات حية للحظة انهيار جدار مبنى سكني في مقاطعة بيلغورود الروسية، وكان العقار مكونا من 4 طوابق وانهار بالكامل بعد انفجار للغاز.



وأفاد مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية، بإمكانية وجود مواطنين تحت أنقاض مبنى سكني مكون من 4 طوابق انهار بعد انفجار للغاز، في مقاطعة بيلغورود الروسية.



وقال المصدر: "لم يتم حتى الآن العثور على سكان الطابق السفلي من المبنى السكني، حيث وقع الانفجار". مع ذلك، لم يستبعد المصدر نفسه إمكانية وجود السكان خارج البيت لحظة وقوع الحادث. وتابع أن المنقذين يعملون على إزالة الأنقاض.



و أوردت أجهزة الطوارئ أن 4 أشخاص أصيبوا بجروح جراء انفجار للغاز في أحد المباني ببلدة ياكوفليفو في مقاطعة بيلغورود، وتم نقلهم إلى مستشفى محلي. وأشار مسؤول في الطوارئ إلى أن المبنى يحمل آثار انهيار جزئي للجدار الخارجي من الطابق الأسفل وحتى الرابع وهو الأعلى، وأن السكان تم إجلاؤهم إلى مركز مخصص.



فيما قال مصدر في أجهزة الأمن المحلية أن السبب الأكثر ترجيحا للانفجار هو خلل في عمل مرجل للغاز في إحدى شقق المبنى

