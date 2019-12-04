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رياضة

قبل لقاء اليوم| الزمالك يتفوق على الشرقية في تاريخ المواجهات المباشرة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:27 م
زمالك
زمالك
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القسم الرياضي
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لمواجهة فريق الشرقية في بطولة كأس مصر التى يحمل لقبها الفارس الأبيض، فى دور الـ32 من البطولة، اليوم على ستاد القاهرة الدولى في تمام السابعة والنصف مسًاء .

ويدخل الزمالك المباراة بعد هزيمتين متتاليتين أمام فريق إنبى في الدورى ومازيمبى الكونغولى في بطولة افريقيا، ولا بديل لديه سوى تحقيق الفوز في مباراة اليوم لمصالحة جماهيره وتعديل مسار الفريق.

ويقود الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى الجديد للزمالك مباراة اليوم، بجانب الجهاز الفني الذي أعلن عنه.

ويستعرض موقع "صدى البلد" في التقرير التالى، تاريخ مواجهات الزمالك مع فريق الشرقية على النحو التالى:

- عودة الشرقية للظهور بعد غياب موسمين
ظهور فريق الشرقية في مباراة اليوم أمام الزمالك، يأتى بعد غياب عامين عن المشاركة فى البطولات الرسمية ، خاصة أن أخر مباراة للشرقية فى بطولة الدورى كانت في موسم 2016/2017 ، قبل هبوطه لدورى القسم الثانى.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات الفريقين ، نجد أن فريق الزمالك تقابل مع نظيره فريق الشرقية في 8 مواجهات سابقة في بطولة الدوري، فاز الأبيض في 6 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 16 هدفا واستقبلت شباكه 7 أهداف.

كانت آخر مواجهة بين الزمالك والشرقية ، أقيمت فى عام 2017 ، ضمن الجولة الحادية و العشرين من مسابقة الدورى ، وانتهت بفوز الشرقية بهدف دون رد أحرزه محمد عبد الحميد.
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