الأهلي يحصل على استاد السلام حق انتفاع لمدة 25 سنة

توصل مسئولو النادي الأهلي لاتفاق شبه نهائى مع مسئولى شركة ستادات القابضة للحصول على ستاد السلام حق انتفاع لمدة 25 سنة قادمة لاقامة كافة منافسات فريق الكرة بالسلام .
وأكدت مصادر داخل النادي الأهلي أن الاتفاق اقترب من اتمامه فى ظل الرغبة فى الحصول على ستاد السلام لإقامة مباريات الفريق الاول عليه.
وأعلنت شركة "استادات القابضة" في بيان عبر موقعها الرسمي، إتمام الاستحواذ على نسبة ٥١٪ من أسهم شركة "بريزنتيشن لايف" صاحبة الحقوق والعلامة التجارية لقناة النادي الأهلي.
وذكر البيان أنه بموجب هذا الاستحواذ ستتولى شركة "بريرنتيشن لايف" إدارة قناة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة تحت مظلة شركة "استادات القابضة".
وأضاف البيان أن شركة "استادات" تسعى لتطوير قناة الأهلي ببرامجها ومحتواها واستديوهاتها للوصول بها إلى مستوى عالمي يرضى عنه كل مشجع ينتمي للقلعة الحمراء وتنال إعجاب كل مشاهد مصري، وفق خطة الشركة الطموحة في السوق المصري نحو تطوير مفهوم الرياضة وتطوير كافة المنشآت الرياضية.
وأكدت مصادر داخل النادي الأهلي أن الاتفاق اقترب من اتمامه فى ظل الرغبة فى الحصول على ستاد السلام لإقامة مباريات الفريق الاول عليه.
وأعلنت شركة "استادات القابضة" في بيان عبر موقعها الرسمي، إتمام الاستحواذ على نسبة ٥١٪ من أسهم شركة "بريزنتيشن لايف" صاحبة الحقوق والعلامة التجارية لقناة النادي الأهلي.
وذكر البيان أنه بموجب هذا الاستحواذ ستتولى شركة "بريرنتيشن لايف" إدارة قناة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة تحت مظلة شركة "استادات القابضة".
وأضاف البيان أن شركة "استادات" تسعى لتطوير قناة الأهلي ببرامجها ومحتواها واستديوهاتها للوصول بها إلى مستوى عالمي يرضى عنه كل مشجع ينتمي للقلعة الحمراء وتنال إعجاب كل مشاهد مصري، وفق خطة الشركة الطموحة في السوق المصري نحو تطوير مفهوم الرياضة وتطوير كافة المنشآت الرياضية.