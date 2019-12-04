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أخبار العالم

لمواجهة جنون أردوغان..ماكرون يعلن عن قمة رباعية مع تركيا حول سوريا وليبيا

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:05 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قمة رباعية جديدة حول سوريا وليبيا، بين زعماء تركيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، والتي سيكون موعدها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل.

ذكرت نقاة "دويتشه فيله" الألمانية أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا اتفقت على إجراء المزيد من المحادثات مع تركيا، بعدما علموا عن الضغوط الهائلة التي تتعرض لها أنقرة، بحسب وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال جونسون إنه تم الاتفاق على مواصلة منتدى (إي 3 + تركيا).

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد التقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسية إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على هامش قمة الناتو في لندن.

وإلى ذلك، استعبد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احتالية التوصل إلى اتفاق مع تركيا على "تعريف الإرهاب"، في الوقت الذي أطلقت فيه تركيا عملية عسكرية في سوريا تستهدف المقاتلين الأكراد، الذين دعموا التحالف الدولي في معركته ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف:"واضح أننا لسنا موافقين على تصنيف وحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديموقراطي كمجموعة إرهابية وأعتقد أن هناك توافقًا على هذا الأمر".

وجاء ذلك بعدما هدد أردوغان بعرقلة خطة دفاع البلطيق المحدثة ما لم يوافق حلفاؤه على تسمية المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا بأنهم منظمة "ارهابية".

ليرد ماكرون موجها اتهاما صريحا لأردوغان بأن تركيا تعل مع مقاتلين مرتبطين بتنظيم داعش.

وعلى الرغم من الخلافات نجح القادة الأربعاء في الاتفاق على البيان الختامي للقمة والمعروف بـ "إعلان لندن"، وسحبت تركيا اعتراضاتها بعد أن عقد ترامب اجتماعًا جانبيًا غير مقرر مع أردوغان.

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