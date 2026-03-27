تموين البحيرة : ضبط 3000 كيس مكرونة مجهولة المصدر ومواد غذائية فاسدة

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، لضمان توافر السلع الأساسية والتصدي لكافة صور الغش التجاري والممارسات الاحتكارية.

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، تنفيذ حملات تموينية مكثفة في كافة مدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن الآتي ..

بمركزي أبو المطامير ودمنهور: ضبط 10 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الإعلان عن الأسعار والمواعيد، بالإضافة إلى ضبط شكائر دقيق مجهولة المصدر.

وفى مركزي بدر وكوم حمادة: ضبط 107 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية، وكمية من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار للأنشطة التجارية المختلفة، بالإضافة إلى ضبط كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك وتحرير 4 محاضر لعرض اللحوم مكشوفة.

بمراكز إيتاي البارود وكفر الدوار ودمنهور: ضبط 3000 كيس مكرونة مجهولة المصدر، و9 شكائر أعلاف منتهية الصلاحية، ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وأكثر من طن سماد نترات مدعم محظور تداوله بالأسواق، بالإضافة إلى تحرير محاضر عدم الإعلان عن الأسعار للأنشطة التجارية المختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.