بالفيديو.. أوريجي يسجل هدف ليفربول الأول في شباك إيفرتون بعد 6 دقائق

تقدم فريق ليفربول على ضيفه إيفرتون بهدف، بعد مرور 6 دقائق، من المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب "آنفيلد" ضمن الجولة الـ15، من منافسات الدوري الإنجليزي.



وسجل المهاجم البلجيكي، أوريجي الهدف الأول من تمريرة سحرية من ساديو ماني ، راوغ بها "بيكفورد"، حارس إيفرتون، ويضع الكرة في الشباك الخالية.



ويدخل فريق ليفربول الإنجليزي الساعي إلى تحقيق الفوز في مباراة ديربي الميرسيسايد، خاصة وأنه ديربي من نوع خاص لدى فريق الريدز.



كما يرغب فريق ليفربول في تحقيق الفوز والابتعاد بشكل أكبر بصدارة الدوري الممتاز عن منافسه فريق مانشستر سيتي.



ويحتل فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي برصيد 32، ولكن الأخير خاض مواجهات أكثر من فريق ليفربول.