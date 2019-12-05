المستشار محمود الخضيري يصل منزله بـ سموحة بعد الإفراج عنه





أفرجت السلطات المصرية، منذ قليل، عن المستشار محمود الخضيري البالغ نحو 79 عامًا، بعد قضائه فترة العقوبة المقررة بالسجن فى قضيتي "تعذيب مواطن فى ميدان التحرير"، و"إهانة القضاء".ووصل المستشار الخضيري، إلى منزله في منطقة سموحة بالإسكندرية، منذ قليل.وأجرى نائب رئيس محكمة النقض، عملية قلب مفتوح في 30 يوليو 2015 بمستشفى قصر العيني، ورغم المطالبة بالإفراج الصحي عنه في ذلك الوقت فإن الطلب تم رفضه.وفي 20 سبتمبر عام 2009، قدم المستشار الخضيري، استقالته من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عامًا قضاها في الخدمة القضائية، حيث جاءت استقالته؛ اعتراضًا على أوضاع القضاء حينها، حسبما قال في تصريحات صحفية.وصُدر قرار من النيابة، بضبط وإحضار "الخضيري" فى 24 نوفمبر 2013، حيث ألقت الشرطة القبض عليه أثناء تواجده بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، بعدها أصدرت محكمة الجنايات حكما بحبسه 3 سنوات مع الشغل.فيما تم اتهامه بعدها في قضية إهانة القضاء وحصل على إخلاء سبيل فيها، وصدر أمر قضائي بضبطه وإحضاره مرة أخرى وحبسه على ذمة القضية نفسها، قبيل الإفراج عنه فيها.