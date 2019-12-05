ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

المستشار محمود الخضيري يصل منزله بـ سموحة بعد الإفراج عنه

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:19 ص
المستشار الخضيري
المستشار الخضيري
Advertisements
صدى البلد
أفرجت السلطات المصرية، منذ قليل، عن المستشار محمود الخضيري البالغ نحو 79 عامًا، بعد قضائه فترة العقوبة المقررة بالسجن فى قضيتي "تعذيب مواطن فى ميدان التحرير"، و"إهانة القضاء".

ووصل المستشار الخضيري، إلى منزله في منطقة سموحة بالإسكندرية، منذ قليل.

وأجرى نائب رئيس محكمة النقض، عملية قلب مفتوح في 30 يوليو 2015 بمستشفى قصر العيني، ورغم المطالبة بالإفراج الصحي عنه في ذلك الوقت فإن الطلب تم رفضه.

وفي 20 سبتمبر عام 2009، قدم المستشار الخضيري، استقالته من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عامًا قضاها في الخدمة القضائية، حيث جاءت استقالته؛ اعتراضًا على أوضاع القضاء حينها، حسبما قال في تصريحات صحفية.

وصُدر قرار من النيابة، بضبط وإحضار "الخضيري" فى 24 نوفمبر 2013، حيث ألقت الشرطة القبض عليه أثناء تواجده بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، بعدها أصدرت محكمة الجنايات حكما بحبسه 3 سنوات مع الشغل.

فيما تم اتهامه بعدها في قضية إهانة القضاء وحصل على إخلاء سبيل فيها، وصدر أمر قضائي بضبطه وإحضاره مرة أخرى وحبسه على ذمة القضية نفسها، قبيل الإفراج عنه فيها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد الأسرى الفلسطينيين نائل البرغوثي يدخل عامه الـ40 في سجون الاحتلال الإسرائيلي

ترشيحاتنا

قيمتها 1.2 مليون إسترليني وتزن 9 أطنان.. سيارة ترامب «الوحش» في شوارع بريطانيا

اللحظات الأخيرة لـ شعبان عبد الرحيم في المستشفى قبل وفاته .. فيديو

اخبار الرياضة | مفاجآت سارة لعشاق الأهلي.. ماذا قال كارتيرون بعد فوز الزمالك على الشرقية

هدف مصري خالص | تريزيجيه يهز شباك تشيلسي بتمريرة من المحمدي..فيديو

بسبب الأهلي .. مناوشات في مدرجات الشرقية خلال مباراة الزمالك فى كأس مصر

بعد تعرضه لوعكة صحية.. تركي آل الشيخ: شكرا أخي الخطيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير ومكياج هادئ.. نيرمين الفقي تتألق برفقة أصدقائها

ماكياج صاخب وفستان اسود | المطربة بوسي تبهر متابعيها بإطلالة جديدة | شاهد

انهيار نجل الراحل شعبان عبد الرحيم | وهانى شاكر وعمرو موسى أبرز حضور عزائه