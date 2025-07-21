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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فحص وعلاج 1404 مواطنين بالمجان خلال قافلة طبية في كفر الشيخ

قافلة طبية
قافلة طبية
محمود زيدان

نظمت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية في قرية الزهراء بمركز ومدينة بلطيم، على مدار يومين، وذلك بتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون تنمية الموارد البشرية ووزير الصحة والسكان.

جاءت هذه القافلة تحت إشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد الغباشي، مدير الإدارة العامة للقوافل العلاجية بالوزارة، والدكتور مجدي شنح، منسق القوافل العلاجية بالمديرية

وصرح وكيل الوزارة، أن القافلة تضمنت  9 عيادات طبية تخصصية، وتشمل 8 تخصصات طبية كالآتي: (الباطنة، والأطفال، والجلدية، والجراحة، والنساء، وتنظيم الأسرة، والعظام، والأسنان)، بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة.

وأضاف : استفاد من خدمات العيادات التخصصية بالقافلة عدد 1404 مواطنين خلال يومي القافلة فضلاً  عن إجراء 169 تحليلًا طبيًا بين (معمل الدم ومعمل الطفيليات)، بالإضافة إلى إجراء 59 حالة أشعة تشخيصية، ونشر الوعي الصحي من خلال ندوات التثقيف والإرشاد الصحي لـ 855 مواطنًا خلال 12 ندوة على مدار اليومين.

كفر الشيخ بلطيم الزهراء صحة كفر الشيخ وزارة الصحة

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