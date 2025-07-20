محافظ كفر الشيخ يوجه بإصلاح انهيار جزئي بطريق دسوق - بسيون.. صور

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بسرعة التحرك الميداني عقب ما تم تداوله بشأن حدوث هبوط جزئي بطريق دسوق/ بسيون أمام قرية "الصافية"، مركز دسوق، حيث انتقلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بالتعاون مع مديرية الطرق إلى الموقع.

وتبين وجود انهيار جزئي بجوار كوبري الصافية على ترعة القضابة، وجرى على الفور، تأمين المنطقة من خلال وضع الحواجز المرورية اللازمة، حفاظًا على سلامة المواطنين والمركبات.

وكلف محافظ كفر الشيخ بالمتابعة المستمرة للموقع، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ أعمال تكاسي ودعم للتربة بشكل عاجل، حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات.