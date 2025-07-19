محافظ كفر الشيخ يطلق حملة لزراعة أشجار مثمرة بسنهور المدينة .. صور

أطلق اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، فعاليات حملة لزراعة 1000 شجرة مثمرة بقرية سنهور المدينة بمركز دسوق ، وذلك ضمن أنشطة القافلة الطبية والتنموية الشاملة التي تنظمها جامعة الأزهر، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وتحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

حرص كل من اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، على غرس عدد من الأشجار المثمرة، في لفتة رمزية تعكس أهمية المشاركة الفعلية في المبادرات البيئية، ودعمًا لجهود الدولة في تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية، وشملت الحملة زراعة أشجار من أنواع (المانجو – الجوافة – اليوسفي – البرتقال – العنب – الليمون)، بالإضافة إلى أشجار الزينة، وذلك بالمداخل الرئيسية ومحيط المنشآت الحيوية داخل القرية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة تأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في المساحات الخضراء وتحسين المظهر الحضاري للقرى والمراكز، مشيدًا بالدور التنموي لجامعة الأزهر، وما تقدمه من خدمات صحية وتوعوية وتنموية شاملة في مختلف قرى المحافظة.