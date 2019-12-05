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رياضة

الأهلي يتسلم استاد السلام قبل موقعة الهلال السوداني

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:50 ص
صدى البلد
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عبد الحكيم أبوعلم
تسلم النادي الأهلي فعليًا صباح اليوم، الخميس، استاد السلام، ليكون ملعبه الرسمي خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على حق انتفاع لمدة ٢٥ عامًا.

وأعدّ العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، خطة شاملة بالتنسيق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وشركة استادات، لتجهيز الملعب ووضع بعض اللمسات الحمراء عليه.

وعقد مرجان العديد من الاجتماعات على مدى الأيام الماضية وقبل الإعلان الرسمي عن حصول النادي على حق انتفاع للملعب لمدة ٢٥ عاما، بهدف وضع العديد من الأمور التي يريدها الجهاز الفني داخل غرف الملابس وتراك الاستاد.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني فى التاسعة مساء غد على استاد السلام في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ستادات القابضة لإدارة «وحدة الأهلي الاقتصادية» رؤية 2045 والتي تضم 4 مشروعات رياضية خدمية واستثمارية، المشروع الأول أصبح استاد السلام هو استاد النادي الأهلي بموجب حق انتفاع لمدة خمسة وعشرين عامًا، والثاني يحصل النادي الأهلي على حقوق نادي طيبة بالأقصر بموجب حق انتفاع لمدة 25 عامًا، والثالث يحصل النادي الأهلي أيضًا على مجمع حمامات السباحة التابع للتربية والتعليم حق انتفاع لمدة 25 عامًا، والرابع إسناد إدارة قناة الأهلي إلى شركة استادات، على أن تقوم بتطوير برامجها ومحتواها وستوديوهاتها والوصول بها للمستوى الذي يليق بالأهلي ويلبي رغبة جماهيره… بالإضافة إلى حصول شركة ستادات على الحقوق التسويقية لأسوار النادي.
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