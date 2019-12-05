على فراش الموت | قصة زواج فايزة أحمد من محمد سلطان.. نوستالجيا

تحل اليوم "الخميس" الموافق 5 ديسمبر ذكرى ميلاد المطربة الكبيرة الراحلة فايزة أحمد.



فى محافظة القاهرة وتحديدًا فى 1103 كورنيش النيل - جاردن سيتي - القاهرة، عاشت فايزة أحمد، التي وثق جهاز التنسيق الحضارى منزلها من خلال وضع لافتة على باب العقار توضح تاريخ الميلاد: 05/12/1930، وتاريخ الوفاة: 21/04/1983.



ولدت فايزة أحمد لأب سوري في صيدا بلبنان - عادت العائلة إلى دمشق، -تقدمت لاحقًا للإذاعة السورية إلى لجنة لاختيار المطربين لكنها لم توفق في البداية.



سافرت بعدها إلى حلب وتقدمت لإذاعة حلب ونجحت وغنت وذاع صيتها فطلبتها إذاعة دمشق، وعادت لتكمل مسيرة نجاحها، تدربت على يد الملحن محمد النعامي، سافرت من سوريا إلى العراق والتقت الموسيقار العراقي رضا علي، الذي كتب كلمات وألحان مجموعة أغاني باللهجة العراقية لفايزة أحمد.



سافرت من سوريا إلى مصر، وهناك تقدمت للإذاعة المصرية في القاهرة، حيث قدمها الإذاعي صلاح زكي في أغنية من ألحان محمد محسن ثم التقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي فشكلا خطا غنائيا مميزًا، تغنت من ألحان كبار الموسيقيين كمحمد عبد الوهاب وكمال الطويل ومحمد الموجي وبليغ حمدي.



ارتبطت في الفترة الأخيرة من حياتها بألحان زوجها الموسيقار محمد سلطان، أظهرت في عدة أفلام سينمائية منها: "أنا وبناتي"، "منتهى الفرح"، "المليونير الفقير".



من أشهر أغانيها: أحبه كثيرًا، كلمات فتحي سعيد، لحن محمد سلطان، أنا قلبي إليك ميال، كلمات: مرسي جميل عزيز، لحن محمد الموجي - ست الحبايب، كلمات حسين السيد، لحن محمد عبد الوهاب، يا غالي عليا(الأخ)، كلمات حسين السيد، لحن محمد عبد الوهاب - وقدرت تهجر، كلمات حسين السيد، لحن محمد عبد الوهاب.



اشتد مرض فايزة أحمد بسرطان الثدي، ولم يغب محمد سلطان عن تفكيرها منذ انفصالهما، حتى أنه عندما شعرت بدنو نهايتها، طلبت منه زيارتها في المستشفى في القاهرة، وقالت له "أريد أن أموت وأنا زوجتك" وبالفعل لم يتردد سلطان في الوقوف بجانبها وعقدا القران في المستشفى لتتوفى بعدها على صدره، ويظل على ذكراها بعد وفاتها.