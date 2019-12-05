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رياضة

صدمة قبل الكلاسيكو.. ريال مدريد يفقد هازارد أمام برشلونة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:14 م
صدى البلد
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نور عادل
أصدر نادي ريال مدريد، بيانا، حول الإصابة التي يُعاني منها البلجيكي إيدين هازارد، والتي تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وقال البيان، الذي نشره النادي على موقعه الرسمي: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا إيدين هازارد من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب بشرخ في قدمه اليمنى، وفي انتظار التطورات".

وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أنه بهذا التشخيص يتأكد غياب البلجيكي عن مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو، المُقرر لها يوم 18 ديسمبر.

ولم ينجح هازارد في التعافي خلال الأيام الماضي، حيث لا زال يشتكي من آلام في القدم.

وظهر هازارد، بالأمس، خلال حضوره حفل عشاء، متكأ على عكازين.
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