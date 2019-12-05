"وصلة سماع" تحتفل بمرور 5 أعوام على تأسيسها في مسرح ساقية الصاوى



احتفل فريق الإنشاد الدينى "وصلة سماع" مع جمهوره بمرور خمس سنوات على تأسيسه فى حفل إنشادى جديد بساقية الصاوى على مسرح الحكمة، بحضور قامات الإنشاد الشيخ "محمود التهامى" و"عبد الرحمن أبو شعر"، و"محمد ياسين المرعشلى".



قدّم الفريق مجموعة مختلفة من الأناشيد شارك فى بعضها ضيوف الحفل منها "الصلوات، نظرة ومدد، عليك سلام الله، الضيف الأول، الحى لنا، يا مواكب النور، قمر، ميدلى الصبا، على بلد المحبوب، قالوا حبيبك، صل يارب وسلم".



تأسس "وصلة سماع" فى عام 2014 وقد أثبت وجوده ومكانته الإنشادية فى فترة قصيرة من خلال ما يقدمونه من لون مميز فى عالم الإنشاد وقد أحيا الفريق العديد من الحفلات والاحتفالات الكبيرة فى مختلف الأماكن والمسارح.