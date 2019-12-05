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رياضة

أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس.. الكاف يوافق على قيد نجم الدفاع قبل لقاء الهلال

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:44 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:

الأهلى يقيد لاعبا جديدا بقائمته الإفريقية قبل مواجهة الهلال السوداني

- وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " على قيد لاعب جديد ضمن قائمة الأهلى التى تخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا.

تعرف على قائمة الأهلي النارية لمواجهة الهلال السوداني

- اعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المحدد لها مساء غد الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الكاف يحسم مكان استضافة مباراة الزمالك وبطل أنجولا

- حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مكان إقامة مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى المقرر إقامتها السبت المقبل فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل الإجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني

- عقد عصر اليوم الخميس، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الهلال السوداني، بمقر النادي بالجزيرة بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري والعميد علاء صلاح مدير أمن النادي.

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