أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس.. الكاف يوافق على قيد نجم الدفاع قبل لقاء الهلال

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:- وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " على قيد لاعب جديد ضمن قائمة الأهلى التى تخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا.- اعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المحدد لها مساء غد الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.- حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مكان إقامة مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى المقرر إقامتها السبت المقبل فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.- عقد عصر اليوم الخميس، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الهلال السوداني، بمقر النادي بالجزيرة بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري والعميد علاء صلاح مدير أمن النادي.