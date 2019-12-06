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حوادث

حبس شخص لاتهامه بسرقة مكتب محاماة في السيدة زينب

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:00 ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
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رامى المهدى
قررت النيابة العامة حبس شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة شركة ومكتب ومكتب محاماة بعقار بحي السيدة زينب.

تلقى المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب من صاحب شركة للمحاسبة في شارع بور سعيد ـ دائرة القسم قرر اكتشافه كسر باب الشركة محل عمله وسرقة جهاز لاب توب من داخل الشركة ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة .

وفي وقت لاحق تبلغ للقسم من محامي بمكتب محاماة كائن بذات الطابق بالعقار قرر باكتشافه كسر باب المكتب محل عمله وسرقة شاشة LCD من داخل المكتب ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف ببابي الشركة والمكتب وبعثرة بمحتوياتهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالعقار محل البلاغ وتتبع خط سير هروب المتهم عقب ارتكابه الواقعتين أمكن التوصل إلى استقلاله سيارة " أجرة ـ تاكسي " .

بتكثيف التحريات أمكن تحديد هوية المتهم وتبين أنه عاطل تم ضبطه.

واعترف بارتكاب الواقعتين بأسلوب " كسر الباب " ، تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "حسني النية".
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