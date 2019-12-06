تعرف على شروط الالتحاق ورش عمل أكاديمية البحث العلمى بالهند.. وآخر موعد للتقديم

أعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا،أنه سيتم تنظيم ورشة عمل يعقدها مركز NAM بالتعاون مع جامعة دلهى بالهند خلال الفترة 5 ــ7 فبراير 2010.



وتهدف ورشة العمل إلى استعراض أسباب تلوث الهواء وتقييم تأثير هذا التلوث على صحة الإنسان بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص ووضع آليات وبرامج لمواجهة هذا التلوث مع دعم الخطط والبرامج التى تحد من أخطاره.



وأوضحت الأكاديمية شروط التقديم على النحو التالي:



- سيتم اختيار المشاركين وفقا لمعايير التميز وجودة ملخص البحث وعلاقته بمحاور الورشة.



_ تتحمل الجهات المنظمة نفقات الإقامة لكل المشاركين فى ورشة العمل ويتحمل مركز نام نفقات السفر لمرشح واحد عن طريق نقطة الارتكاز الوطنية (الأكاديمية) ويتحمل باقى المشاركين نفقات السفر ورسوم الاشتراك التى تبلغ 500 دولار أمريكى.



- يرجى الاطلاع على الإرشادات على موقع المركز واستيفاء استمارة الترشح وإرسالها مرفقة بالمستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني asrt.organizations @gmail.com فى موعد أقصاه 15 ديسمبر 2019 مرفقة بخطاب موجه لرئيس الأكاديمية من رئيس جهة عمل المرشح.



لمزيد من المعلومات وتحميل استمارة الترشيح يرجى الدخول على موقع مركز نام الالكتروني http://www.namstct.org

