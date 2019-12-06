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رياضة

إبراهيم نور الدين يتوج بجائزة أفضل حكم بالجولة السادسة للدوري الممتاز

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:30 ص
ابراهيم نور الدين
ابراهيم نور الدين
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ياسمين تيسير
أعلنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن أفضل حكم خلال الأسبوع الماضي في مختلف المسابقات المحلية.

وتم اختيار إبراهيم نور الدين كأفضل حكم خلال الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز حيث أدار مباراة الجيش والإنتاج الحربي، حيث نال إشادة من قبل لجنة الحكام.

كما تم اختيار الحكم سمير جمال كأفضل حكم مساعد الجولة نفسها .

ونشر الحساب الرسمي لـ الاتحاد المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة لـ إبراهيم نور الدين.

وعلق : " للمرة الثانية هذا الموسم .. اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إبراهيم نور الدين كأفضل حكم لهذا الأسبوع في المسابقات المحلية التي يدير مبارياتها الحكام المصريون، كما تم اختيار سمير جمال كأفضل حكم مساعد عن الأسبوع نفسه ".
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