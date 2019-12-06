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مرأة

غير متوقعة.. 5 مخاطر تهدد صحة القلب

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يتعرض الكثير الى مشاكل صحية بالقلب وأزمات مفاجئة دون أن يكون مريض قلب، ولذلك يجب أن نتوخى الحذر ونكون على علم بأن هناك مخاطر تهدد القلب.

وقال الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب إن أكثر المخاطر التي تهدد صحة القلب غير متوقعة ولن يتحدث عنها أحد ونتعرض لها بشكل يومي وهي :

التلوث
نقص المساحات الخضراء
التوتر والضغوط الحياتية
الشعور بالوحدة
الأرق واضطرابات النوم
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