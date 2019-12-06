توقف الإنتاج بحقل الفيل النفطي في ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أمس الخميس، توقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي، جنوب غرب البلاد.



وقالت المؤسسة في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "إيقاف الإنتاج جاء بسبب إغلاق غير قانوني لأحد الصمامات في خط أنابيب التصدير الممتد من حقل الفيل النفطي إلى مجمع مليته، في الطرف الغربي على الساحل الليبي".

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله: "هذه محاولة إجرامية أخرى تعرقل عمل المؤسسة وتلحق الضرر بالاقتصاد الليبي."



ويقع حقل الفيل جنوب غرب ليبيا ويتبع المؤسسة الليبية للنفط، التابعة بدورها لحكومة الوفاق الوطني، وينتج بين 70 و 90 ألف برميل من النفط الخام يوميا.



وأُغلق الحقل أول أمس الأربعاء بسبب تبادل الاشتباكات بين الجيش الوطني الليبي، ومليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية، الأمر الذي دفع المؤسسة إلى إيقاف الإنتاج فيه، قبل أن تستأنفه في اليوم التالي، بعد انتهاء المعارك وسيطرة قوات الجيش الوطني على الحقل.