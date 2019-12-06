الشتاء وصل ..الأرصاد: طقس سيئ طوال أيام الأسبوع وتوقعات بسقوط أمطار بداية من الأحد

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وأضاف خبير الأرصاد الجوية، أنه بداية من يوم الأحد القادم وحتى الخميس الموافق 12 ديسمبر، سيكون هناك مزيد من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء الجمهورية يصاحبها بداية سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد وعلى سيناء تكون غزيرة أحيانا وأمطار متقطعة يمتد تأثيرها على مدن ومحافظات القناة وعلى الدلتا وقد تمتد للقاهرة بكميات خفيفة خاصة يوم الإثنين القادم وحتى يوم الأربعاء القادم ويمتد تأثير هذه الأمطار بكميات متوسطة على شمال ووسط الصعيد.



وأشار إلى أنه اعتبارا من مساء الثلاثاء القادم وحتى نهاية يوم الأربعاء القادم من المتوقع حدوث نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل سرعتها أحيانا لحد العاصفة وسوف تزيد من إحساسنا ببرودة الطقس وإلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية فوق جميع المسطحات المائية خاصة فوق مسطح البحر المتوسط وكذا نشاط الرياح سوف يؤدى إلى انخفاض الرؤية على الطرق خاصة الصحراوية المؤدية من وإلى سواحلنا الشمالية.



ونصح خبير الأرصاد الجوية، بالقيادة بهدوء على الطرق سواء أثناء سقوط الأمطار أو نشاط الرياح وارتداء الملابس الثقيلة على مدار الــ 24 ساعة اعتبارا من يوم الأحد القادم، مشيرا إلى أن التحسن فى الأحوال الجوية سيكون اعتبارا من يوم الخميس نهاية الأسبوع القادم.





صرح وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من اليوم الجمعة، سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة حيث يميل الطقس إلى الأجواء شبة الشتوية، المصحوبة بشبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والساحلية في الصباح الباكر، فضلا عن سقوط أمطار على مناطق مختلفة من البلاد.وقال وحيد سعودي، إن الأحوال الجوية سوف تشهد هذا الأسبوع الجديد تقلبات خفيفة حتى نهاية الأسبوع يوم الخميس المقبل، موضحا أن اليوم الجمعة، وغدا السبت، سيكون الطقس غائما خلال ساعات النهار نظرا لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة فقط على المدن الساحلية وعلى شمال سيناء وعلى بورسعيد، حيث يكون الطقس هذه الفتره خريفى معتدل خلال ساعات النهار بارد أثناء الليل يصل لحد شدة البرودة على وسط سيناء وعلى الفرافرة.