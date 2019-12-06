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أخبار البلد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم بـ القاهرة والمحافظات

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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نورهان خفاجى
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال سيناء.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر :
القاهرة 23/14
الإسكندرية 23/15
بورسعيد 21/17
رفح 20/15
كاترين 17/3
شرم الشيخ 23/17
بني سويف 23/14
قنا 25/13
أسوان 28/11
الوادي الجديد 26/15
حلايب 25/17
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